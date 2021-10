Kampenaar van 21 vertelt in rechtbank dat er al eens een pistool op zijn hoofd is gezet: ‘In wat voor kringen begeeft u zich?’

Kogel (bijna) door de kerk voor verhuizing Op De Korrel

8 oktober De kogel is nog niet helemaal door de kerk, maar de verhuizing van de Kamper schietsportvereniging Op De Korrel is een stuk dichterbij gekomen nu de gemeente heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie aan de Melmerweg. De oude locatie aan de Reigerweg kan de schietclub waarschijnlijk over niet al te lange tijd verlaten – maar dat mag ook wel na tien jaar tijdelijke huisvesting.