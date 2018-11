Kampenaren gaan strijd aan in lokale versie van Maestro

VideoBekende Kampenaren zetten hun beste beentje voor in een lokale versie van Maestro. ,,Het moeilijkste is het begin en het einde.''

Een beetje krakkemikkige inzet, constateert AMDG-dirigent Han Koek over de aanwijzingen van wijkagent Jean Louis Becker. ,,Doe nog maar een keer, je bent er nou toch.'' Becker is één van de vijf Bekende Kampenaren die het zaterdagavond tegen elkaar gaan opnemen in de Kamper variant op het televisieprogramma 'Maestro'. Naast Becker doen ook KOV-voorzitter Michael Bres, fotograaf Richard Tennekes, café-eigenaar Rik Vinke en politica Janita Tabak een gooi dan wel zwaai naar de prijzen.

Tijdens één van de laatste repetities in het AMDG-onderkomen De Opmaat kregen fotograaf Tennekes en politieman Becker nog de nodige tips van de vaste dirigent Han Koek. ,,Hoorde ik je nou tot drie tellen?'' corrigeert Koek Maestro-dirigent Richard Tennekes bij het begin van het nummer The Pink Panther. ,,Het is toch echt tot vier hoor.''

Aanleg

Het orkest gehoorzaamt bij iedere zwaai van het dirigentenstokje, hoewel ook wel rekening wordt gehouden met het niveau van de gastdirigenten. ,,We laten ze niet helemaal zakken'', weet orkestlid Paul Tegelaar. ,,Maar als Richard minder snel gaat zwaaien, gaat de Pink Panther toch sluipen. En dat moet niet.'' Richard Tennekes moet toegeven niet al te veel muzikale aanleg te hebben, als basis. ,,Blokfluit op de Pabo, dat was het wel zo'n beetje.''

Collega-Maestro en wijkagent Jean Louis Becker was wat verder, maar niet heel veel moet hij erkennen. ,,Ik speel nog gitaar.'' Wat ook helpt, is het metronoom-appje dat Becker op zijn telefoon heeft gezet, maar zelfs dat helpt hem niet door het complete muziekstuk heen. ,,Het is multi-tasken drie punt nul.''

Ervaring

Beroepsdirigent Han Koek weet dankzij zijn ervaring wat het moeilijkste is voor beginnende dirigenten. ,,Het begin, en het einde.'' Dat blijkt maar weer eens als wijkagent Becker maar moeilijk een einde kan breien aan het stuk dat hij dient te dirigeren. ,,Hij daar loopt rood aan'', wijst Koek op een trompettist in het 38-koppige orkest.

Vorig jaar werd Maestro gewonnen door wethouder Geert Meijering. Wie zich het komend jaar Maestro mag noemen... Koek durft er nog niks over te zeggen. ,,Vorig jaar was het al gauw duidelijk, dit jaar gaan ze alle vijf gelijk op.''

Wie wil, kan zaterdagavond de competitie bijwonen die om 20.00 uur begint in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg. De toegang is gratis, wel is er na afloop een collecte.