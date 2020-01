Kampenaren hebben geen klachten over verstrekken hulpmiddelen

Kampen studeert op indienen schade­claim bij arbeidsin­spec­tie na onterechte bouwstop

7:08 Kampen overweegt een schadeclaim in te dienen tegen de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Aanleiding daarvoor is een uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle, die oordeelt dat de bouw van de parkeergarage Buitenhaven in januari 2017 ten onrechte is stilgelegd. Bedragen wil wethouder Geert Meijering nog niet noemen, maar volgens hem heeft de gemeente ‘ontzettend veel schade geleden’ door het besluit van de inspectie.