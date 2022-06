Kampenaren komen zelf met plan voor IJsselkogge: leg het historische wrak in het stadspark

Van een groot Hanzepark met beleefmuseum bij de Scheeresluis, een ‘glazen stolp’ op het Van Heutszplein of op de Koggewerf, en alles daar tussenin, in de afgelopen jaren presenteerden meerdere architecten- en onderzoeksbureau's schetsen en plannen voor het tentoonstellen van de IJsselkogge. Het wrak werd in 2016 uit de IJssel bij Kampen gelicht, en wordt sindsdien in Lelystad geconserveerd. In 2024 is dat proces klaar en keert de kogge terug naar Kampen.