Kampenaren kunnen in enquête aangeven of zij op zondag boodschappen willen doen

PollHet volk mag zijn mening geven over de zondagsopenstelling in Kampen. Sinds maandag staat een enquête online. Het is de eerste stap naar een antwoord op de vraag of supermarkten in Kampen open mogen op zondag.

Waarom wordt de enquête gehouden?

De discussie over boodschappen doen op zondag werd altijd gevoerd door de politiek. Ja, de raadsleden zijn gekozen door de Kampenaar. Maar stemde u tijdens de verkiezingen alleen op een kandidaat vanwege zijn standpunt over zondagsopenstelling? Die kans is zeer klein. Toch blijkt dat het onderwerp veel Kampenaren bezig houdt en tot felle discussies leidt. Via de enquête krijgt iedereen tot en met 9 maart de kans zijn of haar mening te geven over dit onderwerp.

Enquete poll Supermarkten in Kampen moeten open op zondag Eens

Oneens

Geen mening Supermarkten in Kampen moeten open op zondag Eens (57%)

Oneens (42%)

Geen mening (2%)

Bepaald de enquête of supers open mogen op zondag?

Nee. De enquête is een peiling. De resultaten op de verschillende vragen maken duidelijk hoe zeer het onderwerp leeft en hoe over zondagsopenstelling wordt gedacht. Door verschillende gegevens te combineren wordt er ook inzichtelijk of er per dorp of zelfs per wijk anders over wordt gedacht. De kille cijfers worden gebruikt tijdens een reeks gespreksavonden. Een commissie van ‘gewone Kampenaren’ houdt twee grote debatavonden (5 en 20 maart), twee twee bijeenkomsten voor korte een-op-eengesprekken (9 en 23 maart) en vier besloten gesprekken met ‘een specifieke doelgroep', bijvoorbeeld werkgevers, werknemers en de kerken.

En dan?

Na de laatste gespreksavond sluit de commissie de inventarisatie af en worden alle voors en tegens op een rij gezet. De uitkomst is geen besluit, want in mei gaat er een advies naar een werkgroep van zes raadsleden. Zij bepalen uiteindelijk of de hele raad op 4 juli ‘voor’ of ‘tegen’ stemt op de vraag: Mogen supermarkten in Kampen open op zondag? En welke voorwaarden mogelijk worden gesteld aan, bijvoorbeeld, de openingstijden.

Als de commissie geen besluit neemt, waarom is hun werk dan nodig?