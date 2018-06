Kampenaren opgelet: groot onderhoud aan Stadsbrug begint

Het is de eerste grote beurt sinds de brug tien jaar geleden is gebouwd. Eentje die drie maanden duurt en 2,7 miljoen euro kost. Moet dat zo duur zijn? Ja, zeggen de betrokkenen. Als simpel voorbeeld noemt Lennard Ras, van Ingenieursbureau Westenberg, het verven van de brug: ,,Het is geen verf uit de lokale bouwmarkt, waarin we met een houten staafje roeren en met een vermenging van één op drie op de brug smeren. Het is gespecialiseerde verf die er op wordt gespoten en twintig jaar meegaat."

Kleurverschil

Quote Op de Stadsbrug komt geen verf uit de lokale bouwmark Lennard Ras En ja, de hele brug wordt geverfd. Ook de stukken die nog mooi wit zijn. Want een debacle als in Zutphen, daar zit de gemeente Kampen niet op te wachten. In de andere Hanzestad werd in eerste instantie de helft van de brug over de IJssel geverfd. De andere helft zag er nog goed uit. Totdat inwoners klaagden over kleurverschil. Toen werd alsnog de andere helft geverfd.

Quote De planning is krap, maar het kan Johan Schenkhof Het meest 'uitdagende' moment is op de wisseling van juli in augustus. Dan wordt het hefdeel onder handen genomen. Daarvoor is slechts een week de tijd, als de brug is afgesloten voor auto's en scheepvaart. Er zijn werkzaamheden die elkaar bijten. Zo krijgen weg- en voetpad een nieuwe slijtlaag. Die plakt eerst. Dus kunnen schilders er niet op staan. Voor het verwijderen van roest moet het hefdeel omhoog. Terwijl in dezelfde week ook de hijskabels worden vervangen. Dan kán de brug niet omhoog.

'Snelweg'

Het wordt spelen met tijd. Rijkswaterstaat vindt uitloop van de werkzaamheden zeer ongewenst. De IJssel is een drukke 'snelweg voor de scheepvaart'. Binnenvaartschepen langer laten omvaren via het Zwartewater is niet de bedoeling. ,,De planning is krap, maar het kan", aldus projectleider Johan Schenkhof.

Tot eind september is het soms nadenken en puzzelen om de IJssel over te steken. Naar de binnenstad van Kampen, of het station in IJsselmuiden. Daarna is de overlast voor lange tijd voorbij. Want de eerstvolgende grote onderhoudsbeurt staat pas over twintig jaar gepland.