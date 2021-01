Kampens oud-politiechef Oldersma overleden, ‘mensenmens’ die geweldsspiraal doorbrak

Oldersma kwam in de zomer van 1981 als inspecteur van politie naar Kampen. Hij had er toen al een carrière van zo’n 20 jaar bij de politie in Noordwijk aan Zee op zitten. Als veertiger was Oldersma nog toegelaten tot een officiersopleiding aan de politieacademie, waar hij volgens zoon Frans Oldersma de oudste student was.

Meteen klik

„We hadden meteen een klik”, herinnert oud-burgemeester Henk Kleemans zich. Hij was zelf drie jaar eerder in Kampen begonnen en vond de tijd rijp voor een nieuwe wind. In Oldersma vond hij een prima gesprekspartner. „Zijn voorganger Rijk Verkerk was ook goed hoor, maar leefde in een ander tijdperk. Van orde en gezag. Tjibbe was veel opener, stond midden in de samenleving en was een veel modernere politieman. Met hem erbij konden we de wissel omzetten”, zegt Kleemans.