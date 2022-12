Kampense wijkagent met dood bedreigd door winkeldief (29): 'Hij maakte een snijdende beweging bij zijn keel’

Nieuwe route pakt volgens organisa­tie Kerst in Oud Kampen goed uit: ‘Eén van de mooiste edities’

Na twee stille coronajaren bruiste de binnenstad van Kampen afgelopen weekeinde weer door het theaterevenement Kerst in Oud Kampen. Organisator Jan Liefting is de ‘day-after’ ontzettend blij. ,,Ik bekijk alles nog door een roze bril, dit was één van de mooiste edities.’’

