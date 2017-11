Kampense zakt door haar terras: buurman beschuldigd van graven gat

,,We praten niet met elkaar, alleen over elkaar'', liet Kampenaar H. de rechter weten. Hij beschuldigt zijn buren ervan dat ze ongevraagde post en bestellingen op zijn dak sturen: ,,Pizza’s, shoarma, taxi’s, er is zelfs een prostituee aan de deur geweest.'' Aan de andere kant: 'Hij is al een paar jaar bezig met pesten. Hij heeft me van de weg proberen te drukken, er is eerder een gat gegraven. Hij heeft een brandblusser leeggespoten in de ogen van mijn vriend en er hangen camera’s gericht op mijn tuin', laat de buurvrouw in haar slachtofferverklaring weten.