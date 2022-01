Kamper adoptiekind verliest tweeling en blijkt later zelf een tweeling te zijn

Exacte herkomst van de 1700 ‘blunderie­pen’ in het Zalkerbos was niet bekend, zegt kweker: ‘gemeente tekende ervoor’

Van de 1700 bomen in het Zalkerbos bij Zalk die geen gladde maar Siberische iepen blijken te zijn, was de exacte herkomst niet bekend. Dat zegt Niels Obdam van Firma Noest uit Stegeren, die de bomen vijf jaar geleden plantte. ,,Was er gekozen voor autochtone iepen, waarvan de herkomst exact bekend is, dan was het waarschijnlijk niet mis gegaan.’’

14 januari