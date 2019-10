Kamper artsen vragen zorgverzekeraar om hulp voor oplossing huisartsentekort

De Kamper Huisartsengroep heeft de hulp ingeschakeld van zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het oplossen van het huisartsentekort in de gemeente. ,,We hebben de zorgverzekeraar gevraagd mee te denken over de vraag hoe we een nieuwe huisarts kunnen vinden’’, zegt Sjoerd Zwart, huisarts in Kampen. ,,Dit is wel een soort noodkreet.’’

Al twee jaar wordt er gezocht naar een huisarts die een nieuwe praktijk in de gemeente wil openen. Eind augustus vertelde huisarts Zwart al over het tekort, waar niet alleen Kampen mee te maken heeft maar wat ook in sommige andere delen van het land nijpend is. Kampen zoekt niet alleen een nieuwe huisarts voor een nog te openen praktijk, ook is er in de gemeente een huisarts nodig die patiënten overneemt van huisarts Posthouwer. Hij ging dit voorjaar met pensioen.

Twee maanden geleden vertelde Zwart dat er bijna een kandidaat was gevonden die zich in het Stationskwartier wilde vestigen. ,,Maar die haakte op het laatste moment af. Nu hebben we alweer twee maanden een advertentie openstaan, maar daarvoor heeft zich nog steeds niemand gemeld. Vandaar dat wij als gezamenlijke huisartsen naar de verzekeraar zijn gestapt met de vraag of die ons kan helpen. De zorgverzekeraar heeft tenslotte ook een zorgplicht richting verzekerden.’’

Eerste gesprek

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevestigt dat er een eerste gesprek heeft plaatsgevonden tussen zorginkoop- medewerkers van de verzekeraar en twee Kamper huisartsen. ,,Voor ons was dit het eerste signaal van het tekort in Kampen. Samen met de huisartsen gaan we nu kijken hoe dat opgelost kan worden’’, vertelt Christine Rompa van Zilveren Kruis. ,,Maar voordat het zover is, moet eerst duidelijk worden wat het probleem precies is.’’

Volgens Rompa is het niet voor het eerst dat huisartsen aan de bel trekken bij de zorgverzekeraar. ,,Zo hebben we laatst nog een praktijk in Drenthe geholpen, het komt zeker vaker voor. Het is goed dat de huisartsen het in Kampen eerst zelf hebben geprobeerd op te lossen. Er is al best veel geprobeerd. Maar nu er naast het bestaande tekort, vanwege pensioen nóg een huisarts nodig is, is het goed dat nu meerdere partijen er naar kijken.’’

Meedenken

Zwart: ,,We verwachten niet dat de zorgverzekeraar als een tovenaar met een oplossing komt, maar we vragen of er met ons meegedacht kan worden. Een van de oplossingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn het inzetten van verpleegkundig specialisten. Dat kunnen vallen onder de noemer ‘innovatieve zorg', maar daarvoor hebben we wel de hulp en ruimte van een verzekeraar nodig.’’ Zwart is ‘positief gestemd’ over het vinden van een mogelijke oplossing.

Het ‘Kamper tekort’ staat volgens Zwart inmiddels op meerdere plekken in de belangstelling. Zo werd de casus besproken tijdens een symposium voor innovatieve zorg, én besteedt het EO-programma NieuwLicht met Tijs van den Brink maandagavond aandacht aan de Kamper situatie.