Kamper bedrijf helpt waterschap bij ‘vergroenen’ waterzuivering

Kamper Cobber scoort in Zuid-Hol­land: verkoelen­de sjaal tegen hitte­stress in de prijzen

10:05 ,,Waarom hebben we hier nog niet eerder van gehoord”, was de eerste reactie van de Zuid-Hollandse jury van een provinciale wedstrijd rondom hittestress toen ze hoorden van de Kamper (nou ja, eigenlijk; Australische) Cobber. De afkoelsjaal van Kampenaar Marcel Post werd uiteindelijk gekozen in de top 3 van praktische uitvindingen in de strijd tegen hittestress bij ouderen.