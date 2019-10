Kamper bedrijven dreigen hogere ozb te verrekenen met sponsorgeld

In een brief aan de gemeenteraad hierover noemt de Industriële Club Kampen het ‘absurd’ dat het bedrijfsleven via extra belastingen zo’n twee miljoen euro moet bijpassen omdat de gemeente heeft gefaald in het sociaal domein. Mede door gebrek aan controle en sturing, zo stelde de rekenkamer vast, zijn daar de tekorten opgelopen tot 6,1 miljoen euro. Die worden weggepoetst door straffe bezuinigingen en lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. De brief is donderdagavond niet aan de orde gekomen bij de bespreking van de bezuinigingsmaatregelen door de gemeenteraad.