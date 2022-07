Kamper bestuurder Janita Tabak naar gemeente Fryske Marren: ‘Ik moet Fries leren’

Schippers houden hun hart vast: bodem IJssel komt in zicht (en dat heeft nu al gevolgen)

Door aanhoudend droog en zonnig weer in het hele stroomgebied van de Rijn blijft de waterstand in de IJssel de komende weken sterk dalen. Laagterecords komen in beeld. Rijkswaterstaat gaat er niet vanuit dat we straks - zoals bij de Po in Italië - lopend over de rivierbodem kunnen oversteken, maar houdt verder met alle scenario’s rekening.

11 juli