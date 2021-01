Kamper bibliotheek viert eeuwfeestje in coronatijd: ‘Heel veel kleine feestjes’

Video Avondklok zorgt voor oorverdo­ven­de stilte in de straten van Oost-Nederland, Urk extreme uitzonde­ring

24 januari De invoering van de avondklok zorgde na 21.00 uur voor verlaten straten in Oost-Nederland. Zo rustig als vanavond zal het in de binnensteden zelden zijn geweest. Urk vormde de uitzondering op de regel. Lees onderaan het artikel terug hoe deze historische avond verliep in deze regio.