Kamper boekhandel: ‘Sexdagboek Heleen van Royen wél bij ons te koop’

Van Royen schrijft in een tweet dat een vrouw de nodige moeite moet doen om haar nieuwe boek - kort samengevat: een jaar lang seks - te bestellen bij The Read Shop Bos in de Oudestraat. ‘Dat verkopen we niet, uit principe, mevrouw’, zou de eerste reactie van de verkoopster zijn geweest. Pas na aandringen van de klant werd het boek besteld. ‘Met grote tegenzin’, aldus Van Royen. Ze eindigt haar tweet met: ‘Nederland 2018’.

Commotie

We verkopen het boek wel, maar het ligt niet in grote stapels in de winkel

Volgens Schutte ligt het in werkelijkheid wat genuanceerder. ,,Wij zijn een algemene boekhandel en in principe zijn alle boeken bij ons te bestellen. Heleen van Royen, maar ook de koran. De bewuste verkoopster heeft moeite met het boek van Van Royen, maar we verkopen het dus wel. Het ligt niet in grote stapels in de winkel, want er is niet veel vraag naar. Het is geen Harry Potter.”