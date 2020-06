Kamper buurt overdonderd door bekendmaking locatie tweede tiny forest

Van een giganti­sche hoepelrok tot een hoed met zwembadnoe­dels: zo maken we het beste van de 1,5 meter samenle­ving

8:54 Groen licht? Dan ben je veilig. Maar springt het lichtje op rood, pas dan op want je staat te dicht bij iemand in de buurt. Op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn worden vanaf nu broches gebruikt om cliënten te helpen anderhalve meter afstand te bewaren. Het is niet de enige ingenieuze uitvinding die is bedacht om de nieuwe 1,5 meter samenleving iets makkelijker (en leuker) te maken. Wij zetten de leukste hieronder voor je op een rijtje: