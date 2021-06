Kamper CDA-fractie schuift oud afdelingsvoorzitter Van der Maat naar voren als opvolger voor vertrekkend wethouder Meijering

Puinzooi na vertrek krakers leegstaan­de boerderij Zalk, maar eigenaar kan nu verder met zijn plannen

24 juni De gekraakte boerderij aan de Buckhorsterlaan in Zalk is weer leeg. Vier (in plaats van één) krakers zijn gisteravond, uit voorzorg in aanwezigheid van de politie, vertrokken uit het pand. Eigenaar Junco B.V., een vastgoedbedrijf uit Kampen, spande half mei een kort geding aan om via de rechter een kraakster uit te kunnen zetten.