Kamper drummer voor Drive By Wire uit Deventer

Deze band rond Simone Holsbeek (die in de jaren 90 internationaal furore maakte met Cords) bestaat sinds 2006 en speelt in binnen- en buitenland. Zo kan Regeling zich opmaken voor optredens in Duitsland in april en september. ‘Het is nog een prille liefde, maar de chemie is erg goed met Ingmar, en zijn drumwerk pusht ons weer naar nieuwe hoogtes…. we kunnen niet wachten om met hem op tour te gaan!’ meldt de band.