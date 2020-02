Kamper duo ‘Bierproef’ lanceert eigen, ultrakorte carnavalskraker

In de videoclip dollen de makers Nordy Visser en Bas Hartman (beiden 23) in carnavalsoutfit door de Kamper binnenstad. Met een eigen tekst op de jaren 80 klassieker Take One Me razen ze door de stad om uiteindelijk te eindigen in café Eigenwijs op De Plantage. ,,We kwamen een week of drie geleden op het idee, zo van; oh ja, binnenkort carnaval’’, herinnert Bas Hartman zich. ,,En vrijdag de 14de hebben we de clip opgenomen. In één avond.’’