Kamper evenementencoördinator Atie Edink ook aan de slag op Urk

Hoe komt een Kampenaar zo in Urk terecht?

,,Hoho, op Urk hè. Anders beginnen we gelijk met een achterstand. Nou ja, ze hebben me benaderd met de vraag of ik interesse had. En dat heb ik. Evenementen zijn helemaal mijn ding. Dat kan ik en dat wil ik graag. Na een sollicitatiegesprek en een eindgesprek met de burgemeester was het contract voor een jaar een feit.”

Wat ga je daar doen?

,,Donderdag heb ik er mijn eerste werkdag. Dan gaan we kijken hoe ik het beste pas in de constructie daar. In Kampen sta ik tussen de organisatoren en de gemeente in. Ik ga er in ieder geval twee dagen per week ondersteuning bieden aan mensen die een evenement organiseren.”

Het lijkt wel een trend. Eerst haken veel organisatoren af omdat iets organiseren veel te ingewikkeld wordt, nu steken gemeenten de helpende hand toe.

,,Sinds ‘Haaksbergen’ (waar in 2014 een monstertruck inreed op het publiek, red.) is er inderdaad wel veel veranderd. De regelgeving is enorm aangescherpt. Toch willen gemeenten graag evenementen. Het opstellen van een goede aanvraag is daarbij belangrijk. Ik ga mensen helpen in dat voortraject.”

Nautische kennis, waar in Kampen een beroep op werd gedaan, hebben ze daar op Urk zelf wel.