Kamper heibedrijf werkt aan schadeclaim vanwege gifaffaire Buitenhaven

de afhaaljuwe­lier. Albertine uit Kampen: 'Je kunt niet zonder sieraden met emotionele waarde'

15 december Dat de zaak dicht moest, voelde Albertine Kaptijn wel aankomen. Na het hoge woord van Rutte was ze ‘helemaal leeg’, een dag later zit ze met het team van juwelier Kaptijn in Kampen bij elkaar. ,,Onder druk presteren we het beste, binnen een uur waren we eruit.’’