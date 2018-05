Kamper kaas op weg naar Rostock

De Hanzedagen willen de geschiedenis van de Hanze laten herleven. Onderdeel daarvan is handel via het water, zoals het ook in de Middeleeuwen ging. De kaas, koek en mosterd worden donderdag in de kogge geladen en er in Rostock op een traditionele manier weer uitgehaald. Met een houten hijskraan, zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was.