Kamper kanoclub zet door en hoopt via de rechter droge voeten af te dwingen

,,We zijn nog steeds in overleg met de projectgroep N307 en hopen ook echt nog steeds dat we er uitkomen’’, vertelt Johan Hertong van de Skonenvaarder. ,,Maar alhoewel we al lang overleggen, worden onze wensen nog niet gehonoreerd. Dus zoals het er nu uitziet gaan we op 18 mei toch naar Den Haag voor de hoorzitting bij de Raad van State.’’