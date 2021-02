Kamper kapper verkoopt in ‘Lennon en Yoko Ono- stijl’ haarproducten vanuit bed: ‘Grow your hair!’

Maar de foto is ook deels bedoeld als een soort stil protest. ,,We krijgen toch nog steeds veel vragen van klanten of we ze toch niet even thuis kunnen komen knippen. Dat begint een beetje te irriteren. Ik zou het liefst ook weer gaan knippen, maar als we dat blijven doen duurt deze lockdown alleen maar langer’’, legt Van Dongen uit. ,,Aan de andere kant wil ik mijn klanten niet afvallen, en na een brainstormsessie kwamen we op dit idee. Met ‘Hair peace’ en ‘Grow your Hair', laat je haar maar even groeien nu. Een stil protest maar wel op een positieve manier.’’