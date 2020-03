Kamper kinderboerderij dicht om corona, maar goed nieuws over alpaca

En dat betekent uitbreiding van de levende have bij de kinderboerderij die nu drie alpaca's heeft. Wanneer het jong, een cria in alpaca-jargon - ter wereld komt is niet bekend. ,,Het kan zo maar een half jaar duren’’, laat Anita Mosselaar weten, een de beheerders van de Cantecleer. Een dierenarts heeft pas een echo gemaakt waaruit bleek dat de merrie drachtig is. Maar hoe oud het ongeboren jong was, kon niet worden bepaald. De draagtijd van een alpaca is elf tot twaalf maanden.