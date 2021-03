Kamper Krebbers-archief verhuist naar Den Haag: bij André van Putten gaan alle plakboeken de deur uit

Verenigin­gen proberen corona uit te zingen met pub quizzen, bingo’s en belrondes

20 maart Online pub quizzen, bingo’s, belrondes en nieuwsbrieven. Van atletiekclub tot zangkoor, verenigingen gooien van alles in de strijd om de band met en tussen de leden overeind te houden. Want na een jaar corona worstelen ze allemaal met hetzelfde probleem: hoe houd je de vereniging levend en de leden betrokken zodat ze niet weglopen. Dat vraagstuk heeft inmiddels alle ambities over sportief of artistiek niveau naar het tweede plan verdreven.