Kamper leerlingen planten eerste bomen voor tweede minibosje

Op het veld naast de Willem van Oranjeschool in Kampen zijn leerlingen vanochtend begonnen met het planten van bomen. Daarmee is een start gemaakt met de aanleg van een tweede tiny forest in de gemeente.

In totaal moeten er rond de zeshonderd bomen en struiken in de grond gezet worden, de leerlingen maakten vanochtend samen met wethouder Jan Peter van der Sluis een begin. Het is het tweede tiny forest dat aangelegd wordt in Kampen, bij basisschool Villa Nova op Onderdijks ligt al een minibosje.

De bosjes, ter grootte van een tennisbaan, zorgen voor verkoeling, biodiversiteit en de opvang van regenwater. Ze worden aangelegd in samenwerking met natuurorganisatie IVN. Doel is om voor 2021 in het hele land van dit soort kleine bossen aan te leggen. Een voorwaarde voor de aanleg van een bosje is de betrokkenheid van scholen, omdat het de bedoeling is dat kinderen er leren over de natuur in Nederland.

Aan de Gevers van de Endegeeststraat wordt het minibosje voorzien van een schelpenpad, zodat ook mensen in een rolstoel het bos in kunnen. Voor de leerlingen van de Willem van Oranjeschool komt er ook een buitenlokaal waar ze les krijgen over de Nederlandse natuur.

