Kamper Liverpool-fan nerveus voor de finale

De Engelse stad Liverpool maakt zich op voor een voetbalwedstrijd. Niet zomaar eentje, maar de grootste in Europa op clubniveau: de finale van de Champions League. Henk Wijna (73), geboren in Kampen, woont al jaren in Liverpool en ziet van dichtbij hoe iedereen zich opmaakt voor hét duel deze zaterdagavond om 20.45 uur tegen Real Madrid. Vijf vragen aan de oud-Kampenaar.