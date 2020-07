Kamper noodfonds voor voedselpakketten blijft nog wel even bestaan: ‘de grote ontslaggolf moet nog komen’

Eindelijk weer een optreden voor Stef Ekkel uit Kampen: ‘Mensen wilden dansen, maar dat mocht niet’

12 juli Na vier maanden rust kon Stef Ekkel dit weekend eindelijk weer los. De volkszanger uit Kampen gaf twee optredens in Lochem in aangepaste setting. Geen kolkende feesttent, maar mensen op stoelen. ,,Toen ze wilden dansen, werden ze op de vingers getikt.’’ Hij hoopt dat er snel meer shows bijkomen, want zijn agenda is leeg. ,,Het zijn zware tijden’’.