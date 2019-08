Kamper ontwerper Myron op plek 20 tijdens WorldSkills

Kampen Partners; op de step op sleeptouw

27 augustus Nieuwe Kampenaren ‘op sleeptouw’ nemen; Kampen Partners (voorheen Kampen Marketing) doet het al langer, maar tot dusver vooral lopend of op de fiets of per auto. Maar voortaan kan het ook op de step, stadsmarketeer Roeland Tameling is onstuitbaar enthousiast over de mogelijkheden om Kampen nu ook per step te verkennen.