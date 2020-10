Kamper paupervilla met vertraging ontruimd: ‘Ik word er behoorlijk gallisch van’

KAART | Forse daling van aantal besmettin­gen in Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland in laatste 24 uur

13 oktober Het aantal positief geteste mensen in Noord- en Oost-Gelderland is vandaag enorm afgenomen. Ook de veiligheidsregio IJsselland noteert een lichte daling van het aantal positieve tests. In Flevoland steeg het aantal besmettingen juist licht. Net als gisteren is ook vandaag de situatie in Staphorst nog het meest zorgwekkend, met in verhouding de meeste positieve tests.