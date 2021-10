Kamper plan om fietsenchaos aan te pakken is een van de lange adem: boetes blijven voorlopig uit

Binnenstad van Kampen knapt op door pilot met fietsparke­ren

25 maart De gemeentelijke pilot rondom het fietsparkeren in de binnenstad is volgens de gemeente met succes afgerond. ,,We zijn op de goede weg in Kampen’’, aldus fietswethouder Albert Holtland. ,,Het is aanmerkelijk netter in de winkelstraat dan voor die tijd. Dat zijn de winkeliers ook met ons eens en ook de bewoners krijgen er wat meer geloof in.’’