Kamper raad accepteert schrappen Mantelzorgcompliment niet

Gemeente wil meewerken aan plaatsen vier tiny houses als showmodel­len in Grafhorst

7:00 Hoe groot is een ‘tiny house’ van binnen, hoe werkt het ‘off grid’ leven en wat zijn de mogelijkheden? Wie interesse heeft in een minihuisje, kan in de toekomst mogelijk een kijkje nemen in Grafhorst. Het Kamper college wil meewerken aan het plan om tijdelijk vier tiny houses aan de Grafhorsterweg te plaatsen.