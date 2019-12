Kamper statushouders onderdeel van landelijke proef met taallessen

Kampenaren spelen in de eredivisie van het afval scheiden

6:00 Kampenaren behoren tot de toppers in het scheiden van afval. Gemiddeld gaat er nog maar 75 kilo per inwoner in de restafvalcontainer. Meer dan driekwart van het afval, 77 procent om precies te zijn, wordt gescheiden aangeboden. Daarmee zit Kampen landelijk in de kopgroep en onder steden van vergelijkbare omvang zelfs in de top. Dat blijkt uit de Grondstoffenmonitor 2018.