Kamper steun voor zienswijze tegen Lelystad Airport niet unaniem

Roof exclusieve Pokémon­kaar­ten Kampen in Opsporing Verzocht

7 april De roof van exclusieve Pokémonkaarten, afgelopen december in Kampen, is nog altijd niet opgelost. In een poging nieuwe aanwijzingen te krijgen in deze zaak, brengt de politie de kwestie volgende week in het tv-programma Opsporing Verzocht. Vandaag zijn daarvoor in Kampen opnamen gemaakt.