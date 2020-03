Kamper stoffenwinkeltje zoekt vrijwilligers die mondkapjes kunnen naaien

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg tegen te gaan, is Bertha Boonstra uit Kampen op zoek naar mensen die mondkapjes kunnen naaien. De eigenaresse van stoffenwinkel ’T Winkeltje van Kampen is een actie begonnen om de Kamper zorg te helpen.

Op de deur van de winkel in de Geerstraat in Kampen hangt een papier met de oproep: ‘Mondkapjes nodig’. Boonstra: ,,Sinds dinsdag ben ik begonnen met het uitdelen van stof. Ik heb twintig meter aan stof beschikbaar gesteld, die is al bijna helemaal opgehaald. Als iedereen die een stukje stof heeft meegenomen, de kapjes weer terugbrengt, zijn dat er ongeveer 180 denk ik.’’

De eerste twintig meter aan stof heeft de eigenaresse zelf ter beschikking gesteld, maar ze hoopt dat er mensen via een donatie stof beschikbaar stellen. ,,Belangrijk is wel dat het stof van puur katoen is, zodat het uitkookbaar is. Dat geldt ook voor het elastiek. Dat wordt inmiddels steeds schaarser.’’

Kwartiertje werk

Voor het naaien van de mondkapjes is een patroon te downloaden en een voorbeeld te bekijken in de winkel. ,,Gemiddeld kost het een kwartier tot twintig minuten om één mondkapje te maken’’, zegt Boonstra. ,,Ik probeer het zelf tussendoor in de winkel ook wel, maar ik kom er nog niet erg ver mee.’’

De zelfgemaakte kapjes deelt Boonstra gratis uit aan verschillende zorginstanties in Kampen. ,,Ik heb een paar adresjes, de een heeft er vijftig nodig, twintig, misschien maar één. Dat wisselt een beetje.’’