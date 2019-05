Kamper straat bouwt feestje tussen de poorten

video Portier café in Kampen slachtof­fer steekinci­dent: ‘Dader kwam vaker in de kroeg’

11 mei De medewerker van café Fatih aan de Oudestraat in Kampen die afgelopen nacht ernstig gewond raakte bij een steekincident is de portier van de kroeg. Hij werd door drie jonge mannen belaagd en meerdere keren in zijn borst gestoken. ,,Eén van de daders is herkend en komt hier vaker”, weet café-eigenaar Pedram Sadriani.