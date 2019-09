Kamper trommels van tweehonderd jaar oud dankzij Kampenaren Stieneke en Leo in ere hersteld

,,Het heeft even geduurd, maar het is prachtig dat er nu weer een stukje van de historie van Kampen zichtbaar is geworden,’’ vertelt Kampenaar Leo Torn. Een man van de lange adem, samen met zijn vrouw Stieneke diende hij zes jaar geleden een plan in voor de restauratie van de twee trommels uit 1821. Stieneke: ,,Kampen won de Erfgoedprijs, en vroeg aan haar inwoners projecten in te dienen. Uiteindelijk is ons plan, de restauratie van de twee trommels, ook uitgekozen. Dat ze hier nu staan maakt me best trots.’’