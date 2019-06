Kamper vakantiegangers gedupeerd door inbraken

De eerste inbraak werd donderdag ontdekt, door een oplettende buurtbewoner. De eigenaren van de woning waren op vakantie, maar de buurman ontdekte dat een raam openstond. Wanneer deze inbraak precies was, is niet duidelijk. Dat geldt wel voor de nachtelijke kraak van afgelopen vrijdag, opnieuw aan de Toon Slurinkhof.

Harde knal

Een getuige hoorde rond 3.00 uur een harde knal en zag twee personen wegrennen in de richting van de Dr. Kolfflaan. Ook de bewoners van dit huis waren op vakantie. De politie wil nu graag in contact komen met mensen die de afgelopen dagen of die bewuste nacht iets verdachts hebben gehoord of gezien. Melden kan via 0900-8844.