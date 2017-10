Kamper vrouwen krijgen onderzoeksbus borstkanker niet terug

De kans is klein dat vrouwen uit de gemeente Kampen weer in eigen stad bevolkingsonderzoek naar borstkanker kunnen ondergaan. Volgens Bevolkingsonderzoek Oost wennen vrouwen snel aan een andere onderzoekslocatie, al ligt die twintig kilometer verderop.

De nieuwe plek is toegankelijk, bereikbaar en comfortabel, zegt Nathalie van Thiel, woordvoerster van Bevolkingsonderzoek Oost, dat het borstkankeronderzoek uitvoert in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Die locatie is ruimer dan de bus, rolstoelvriendelijk en er zijn toiletten.''

De bereikbaarheid valt binnen de normen. ,,Van het RIVM moet iedereen binnen drie kwartier bij een onderzoekslocatie kunnen zijn. Dat moet lukken vanuit Kampen, met de auto en de trein.''

Onderzoeksunit

Bevolkingsonderzoek Oost besloot eerder dit jaar de onderzoeksbus niet meer te gebruiken in de gemeente Kampen. Sinds begin oktober moeten vrouwen uit IJsselmuiden naar een vaste onderzoeksunit in Zwolle, vanaf november geldt dat ook voor vrouwen in Kampen. Het gaat dit seizoen om 2.158 vrouwen tussen de 50 en 74 jaar in IJsselmuiden en 5.421 in Kampen. Eens in de twee jaar krijgen vrouwen in deze leeftijdscategorie een uitnodiging mee te doen.

De gemeenteraad van Kampen deed pas nog een oproep voor terugkeer van het borstkankeronderzoek binnen de stadsgrenzen. Gezien de ervaringen in andere gebieden lijkt die kans niet zo groot. De regio's Enschede en Apeldoorn gingen Kampen voor met centralisering van onderzoekslocaties.

Wennen

,,We zien dat vrouwen moeten wennen aan een nieuwe plek. Na twee jaar zie je dat ze gewend zijn en wel weer bereid zijn de reis te maken", aldus van Thiel. Het aantal onderzoekslocaties daalde door de jaren heen van 156 naar 132. Kosten spelen hierbij een rol. ,,We maken wel gebruik van gemeenschapsgeld'', aldus Van Thiel.

Verwacht van Bevolkingsonderzoek Oost geen nadrukkelijke oproep om mee te doen, al is er nu een andere onderzoekslocatie. ,,We mogen mensen niet overtuigen'', zegt Van Thiel. ,,Dat doen we dus ook niet. We kunnen mensen hooguit wijzen op de website van het RIVM, waar meer staat over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.''