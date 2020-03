Kamper zorgaanbieder IkZijnWij voorgoed van het toneel

Cruciale maanden voor omstreden woningbouw­plan aan Scholten­steeg in Zwolle

30 maart Binnen enkele maanden wordt duidelijk of het omstreden woningbouwproject aan de Scholtensteeg in Zwolle door kan gaan. De provincie Overijssel staat op het punt om dergelijke plannen, die door de stikstofcrisis in de wacht zijn gezet, te beoordelen. ,,We hopen het derde kwartaal te gaan bouwen.’’