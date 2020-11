Kamper zorgorganisatie begint corona-snelteststraat

Stephanie (22) verloor haar oog en moet nu wachten op belangrij­ke operatie: ‘Ik word er depressief van’

15 november ‘Afschalen van reguliere zorg’. Die uitdrukking hoort er sinds de coronacrisis helemaal bij. De druk op de ziekenhuizen neemt toe en uitstel van planbare, niet-acute zorg is het ventiel om de spanning te verlagen. Klinkt logisch. Totdat het jouw kapotte knie, versleten heup of ontstoken galblaas is die in de wacht moet.