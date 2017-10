Kamperlijntje 6 nachten dicht voor reparatie bovenleiding

Video Dronken een pylon mijden is best lastig

15:58 Een biertje of wijntje drinken? Dat doen de leerlingen op scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen en Urk zeker in hun vrije tijd. Daar twijfelt docent Sjaak Kroon geen moment aan. Soms eentje te veel? Hij durft het niet te zeggen. Kroon hoopt dat ze dan niet het verkeer in gaan. ,,Dat moet je niet willen."