Kamperlijntje: VVD Overijssel spreekt van 'Klap voor Stadshagen'

'Zeer teleurstellend', vindt Regien Courtz, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Overijssel, het feit dat station Stadshagen voorlopig niet gebruikt kan worden. ,,Een hele woonwijk en haar inwoners worden in de steek gelaten.''

In Stadshagen komen uiteindelijk tussen de dertig- en veertigduizend mensen te wonen, zegt Courtz: ,,Daaronder veel forensen. In de infrastructuur van de wijk speelt het spoor een cruciale rol. Daar valt nu een schakel uit weg. Voor het oplossen van de problemen praten we over vele miljoenen, maar dat zijn schattingen en niemand weet hoelang het nog gaat duren voordat station Stadshagen in de dienstregeling wordt opgenomen. Een onzekere en buitengewoon vervelende situatie voor de mensen die gebruik zouden willen maken van het station.''

Afgewogen mix

Courtz vindt dat zorgelijk. ,,Want we gingen voor een afgewogen mix. We wilden de verkeersstromen in Zwolle spreiden om zo de wegen en het drukke station Zwolle te ontlasten. Dit gaat dus gevolgen hebben voor de bereikbaarheid in de regio.''