Kanovaarders ‘diep teleurgesteld’ over passage Reevesluis bij Kampen: lijst met klachten

Grootste restaurant van Kampen met veel toeters, bellen en lofuitin­gen geopend

21 juli Met een Chinese leeuwendans en vuurwerk is gisteren het gloednieuwe wereldrestaurant Happy Garden in Kampen-Zuid, nabij het station, geopend. Vanaf vandaag is publiek welkom bij restaurant en Asian ‘drivethrough’, voor zover bekend de enige in Nederland. De eetgelegenheid is met circa 400 zitplaatsen de grootste in Kampen. Zelfs de gedeputeerde is even komen speechen.