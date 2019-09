Kanovereniging Skonevaarder krijgt afspraken zwart op wit

Te kleine voeg nekte nieuw metselwerk Kamper kademuur

9 september Een te kleine voeg blijkt de oorzaak van de scheuren die eind juni in de net opnieuw gemetselde kademuur in Kampen zijn ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek dat het Waterschap Drents Overijsselse IJsseldelta (WDOD) deze zomer door een extern bedrijf liet doen naar de ontdekte scheuren in de kademuur.