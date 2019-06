Kerkgangers in Kampen bidden tegen koopzondag: ‘U onderschat de Heere God’

Omgekeerde toets is voor ‘even wennen‘ voor iedereen in Kampen

25 juni De omgekeerde toets die Kampen hanteert in het Sociaal Domein is nog wel even wennen. Oplossingen op maat passen niet altijd binnen de regels en dat frustreert ambtenaren die maatwerk moeten leveren. Inwoners die nul op het rekest krijgen balen van verwachtingen die zijn gewekt doordat de gemeente met elke aanvrager in gesprek gaat.