Kerkgangers uit IJsselmuiden met bus richting Oekraïne om jongeren op te halen: ‘Dan spreid je toch je armen?’

VIDEO Ondanks (of dankzij) corona piekt toerisme in Overijssel en Gelderland: maar blijft dat zo?

Binnenlandse vakanties redden de toeristische sector in Overijssel en Gelderland. In het afgelopen coronajaar zijn in Overijssel zelfs meer overnachtingen geboekt dan in het ‘normale’ 2019. Maar de toeristenbureaus rekenen zich niet rijk. Wat als wij deze zomer als vanouds de grens over gaan?

24 februari