'Kerst in Oud Kampen' betuigt medeleven met Zwollenaren

De organisatie van theaterfestival ‘Kerst in Oud Kampen’ betuigt haar medeleven aan inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen, die niet per trein naar Kampen kunnen komen. 'Door problemen met de treinverbinding is het voor mensen uit Stadshagen nu onmogelijk het festival per spoor te bereiken', constateert de organisatie in een persbericht.

Volledig scherm Kerst in Oud Kampen op het Van Heutszplein. Freddy Schinkel © Schinkel

Kerst in Oud Kampen zou dit jaar voor het eerst per trein bereikbaar zijn voor de inwoners van Stadshagen. Vanuit de Vinex-wijk konden de Zwollenaren binnen een paar minuten in de sfeervolle Kamper binnenstad zijn, zo was de verwachting. Omdat het Kamper lijntje vooralsnog station Stadshagen gaat overslaan is dit nu niet mogelijk.

Per auto of per fiets